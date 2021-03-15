Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине не раз сидел за решеткой

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой в селе Счастливое Херсонской области не раз отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья человека, в этот раз на него указывают данные молекулярно-генетической экспертизы.

Источник: начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Александр Прокудин на брифинге

Детали: Вечером 7 марта от жительницы села Счастливое поступило сообщение об исчезновении ребенка – 7-летней Марии Борисовой.

11 марта в одном из домов неподалеку от места проживания малолетней Марии, в хозяйственном помещении, обнаружили белый полиэтиленовый мешок с завязанной горловиной, в котором был труп девочки с признаками насильственной смерти и следами изнасилования. По мнению экспертов, ребенка задушили руками.

Дело переквалифицировали с убийства на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексувальним насилием.

По словам Прокудина, были назначены ряд экспертиз, в том числе 16 молекулярно-генетических экспертиз для установления ДНК-профиля 6 подозреваемых и сравнения их с жидкостью с тела и одежды потерпевшей, похожей на сперму, другими следами.

Для расследования убийства 7-летней Марии Борисовой проведены ряд экспертиз Полиция Херсонской области

Среди подозреваемых были: те, чей след взяла служебная собака в день обнаружения тела; лица, на которых указывали местные жители;; лица, которые привлекли внимание правоохранителей во время розыска пропавшей; ранее судимые за аналогичные преступления.

Для проверки и сбора достаточных доказательств у указанных лиц были отобраны биологические образцы для сравнения.

В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из подозреваемых, но обнаружили мужчину с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу.

Биологические образцы данного мужчины в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта от лаборатории поступили результаты экспертизы, которые указали, что он причастен к изнасилованию и убийству ребенка.

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой Полиция Херсонской области

В полиции отвергли упреки, что убийство "повесили" на первого попавшегося, и отметили, что после молекулярно-генетических экспертиз одному из шести мужчин, которые отрабатывались на причастность к убийству, 14 марта объявили подозрение.

Подозреваемый – местный житель 62 лет, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2005 году. В течение последнего года задержанный привлекался к административной ответственности.

Мужчина жил одиноко неподалеку от места жительства отца потерпевшей, на одной улице с убитой девочкой, был другом ее отца.

Вечером 14 марта следственный судья Херсонского городского суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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