Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Источник: пресс-служба "Слуги народа"

Детали: О решении по Дубинскому говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

Нардеп может обжаловать решение об исключении на следующем съезде "Слуги народа".

В распоряжении Корниенко объясняет, что Дубинский нарушил устав и дискредитировал "Слугу народа".

Так, 14 марта на официальном собрании киевской областной организации "Слуги народа" руководителем вместо Дубинского выбрали нардепа Андрея Мотовиловца.

В то же время, Дубинский 14 марта созвал собственное мероприятие, где принял решение о переизбрании председателя и избрание членов политсовета Киевской областной организации "Слуги народа".

Отмечается, что такое решение не могут принимать без утверждения председателя партии и согласования головами политсовета и Национального совета общин, а Корниенко на сборы под руководством Дубинского разрешения не давал.

Корниенко во время брифинга в ВР добавил, что теперь "зеленый цвет больше не тяготеет над Дубинским и теперь он может выбирать любой из других цветов".

Дубинский попал в Раду по результатам выборов в парламент в 94 округе (Киевская область). Сейчас он беспартийный и бесфракционный, но продолжит свою парламентскую деятельность.

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