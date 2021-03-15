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Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

Понедельник, 15 марта 2021, 11:26
Дубинского выгнали из партии Слуга народа

Народного депутата Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Источник: пресс-служба "Слуги народа"

Детали: О решении по Дубинскому говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко.

Нардеп может обжаловать решение об исключении на следующем съезде "Слуги народа".

В распоряжении Корниенко объясняет, что Дубинский нарушил устав и дискредитировал "Слугу народа".

Так, 14 марта на официальном собрании киевской областной организации "Слуги народа" руководителем вместо Дубинского выбрали нардепа Андрея Мотовиловца.

В то же время, Дубинский 14 марта созвал собственное мероприятие, где принял решение о переизбрании председателя и избрание членов политсовета Киевской областной организации "Слуги народа".

Отмечается, что такое решение не могут принимать без утверждения председателя партии и согласования головами политсовета и Национального совета общин, а Корниенко на сборы под руководством Дубинского разрешения не давал.

Корниенко во время брифинга в ВР добавил, что теперь "зеленый цвет больше не тяготеет над Дубинским и теперь он может выбирать любой из других цветов".

Дубинский попал в Раду по результатам выборов в парламент в 94 округе (Киевская область). Сейчас он беспартийный и бесфракционный, но продолжит свою парламентскую деятельность.

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Предыстория:

  • 1 февраля фракция "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.
  • 14 марта Дубинского лишили должности главы Киевской областной организации политсилы. Вместо него руководителем облорганизации Киевщины отныне будет Андрей Мотовиловец.
  • Дубинский назвал такие решения "мошенническими и аферистическими схемами, которые применяются отдельными функционерами" партии. Также он в своих соцсетях опубликовал видео "альтенративного" воскресного заседания, на котором присутствовал вместе с тремя единомышленниками.

Украинская правда

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Темы: ДубинскийСлуга народа
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