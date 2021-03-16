Польща не відмовляється від щеплень вакциною AstraZeneca
У Польщі не бачать причин відмовлятися від застосування вакцини AstraZeneca, оскільки не фіксують суттєвих побічних наслідків.
Джерело: Укрінформ, який цитує заступника міністра МОЗ Польщі Вальдемара Краску
Пряма мова: "У деяких країнах вказувалося на появу побічних наслідків тромбоемболії після щеплення цією вакциною. У Польщі не зафіксовано таких випадків".
Деталі: Разом з тим Краска додав: якщо Європейське агентство з питань лікарських засобів (EMA) прийме рішення призупинити щеплення цією вакциною, то Польща його виконає.
"На даний момент такої рекомендації немає. Відтак, у Польщі й надалі ведуться щеплення цією вакциною", – констатував Краска.
У свою чергу глава МОЗ Польщі Недзельський повідомив, що у Польщі виконано 583 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca, а побічні наслідки зафіксовано лише у 4% випадків.
За його словами, користь від щеплення вакциною AstraZeneca для безпеки польського суспільства є набагато вищою, ніж можливі ризики.
Передісторія:
- Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
- Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
- Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).