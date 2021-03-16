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Польща не відмовляється від щеплень вакциною AstraZeneca

Вівторок, 16 березня 2021, 00:42

У Польщі не бачать причин відмовлятися від застосування вакцини AstraZeneca, оскільки не фіксують суттєвих побічних наслідків.

Джерело: Укрінформ, який цитує заступника міністра МОЗ Польщі Вальдемара Краску

Пряма мова: "У деяких країнах вказувалося на появу побічних наслідків тромбоемболії після щеплення цією вакциною. У Польщі не зафіксовано таких випадків".

Деталі: Разом з тим Краска додав: якщо Європейське агентство з питань лікарських засобів (EMA) прийме рішення призупинити щеплення цією вакциною, то Польща його виконає.

"На даний момент такої рекомендації немає. Відтак, у Польщі й надалі ведуться щеплення цією вакциною", – констатував Краска.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Недзельський повідомив, що у Польщі виконано 583 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca, а побічні наслідки зафіксовано лише у 4% випадків.

За його словами, користь від щеплення вакциною AstraZeneca для безпеки польського суспільства є набагато вищою, ніж можливі ризики.

Передісторія:

  • Фармацевтична компанія AstraZeneca не знайшла доказів утворення тромбів від їх вакцини.
  • Ірландія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія та Індонезія тимчасово зупинили використання вакцини від коронавірусу, розробленої Університетом Оксфорду та компанією AstraZeneca.
  • Європейське агентство з лікарських засобів не підтвердило зв'язок випадків тромбозу з вакцинацією від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

Теми: Польщакоронавірусвакцинація


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