Польща не відмовляється від щеплень вакциною AstraZeneca

У Польщі не бачать причин відмовлятися від застосування вакцини AstraZeneca, оскільки не фіксують суттєвих побічних наслідків.

Джерело: Укрінформ, який цитує заступника міністра МОЗ Польщі Вальдемара Краску

Пряма мова: "У деяких країнах вказувалося на появу побічних наслідків тромбоемболії після щеплення цією вакциною. У Польщі не зафіксовано таких випадків".

Деталі: Разом з тим Краска додав: якщо Європейське агентство з питань лікарських засобів (EMA) прийме рішення призупинити щеплення цією вакциною, то Польща його виконає.

"На даний момент такої рекомендації немає. Відтак, у Польщі й надалі ведуться щеплення цією вакциною", – констатував Краска.

У свою чергу глава МОЗ Польщі Недзельський повідомив, що у Польщі виконано 583 тисяч щеплень вакциною AstraZeneca, а побічні наслідки зафіксовано лише у 4% випадків.

За його словами, користь від щеплення вакциною AstraZeneca для безпеки польського суспільства є набагато вищою, ніж можливі ризики.

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