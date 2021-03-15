Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша не отказывается от прививок вакциной AstraZeneca

Понедельник, 15 марта 2021, 23:42
Польша не отказывается от прививок вакциной AstraZeneca

В Польше не видят причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.

Источник: Укринформ, который цитирует заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краску

Прямая речь: "В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после прививки этой вакциной. В Польше не зафиксировано таких случаев".

Детали: Вместе с тем Краска добавил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение приостановить прививки этой вакциной, то Польша его выполнит.

"На данный момент такой рекомендации нет. Следовательно, в Польше и в дальнейшем ведутся прививки этой вакциной", - констатировал Краска.

В свою очередь глава Минздрава Польши Недзельский сообщил, что в Польше выполнено 583 тысяч прививок вакциной AstraZeneca, а побочные последствия зафиксировано лишь в 4% случаев.

По его словам, польза от прививки вакциной AstraZeneca для безопасности польского общества намного выше, чем возможные риски.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Польша
Более 60% поляков положительно оценивают отношения с Украиной
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: