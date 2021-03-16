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Польша не отказывается от прививок вакциной AstraZeneca

Вторник, 16 марта 2021, 00:42

В Польше не видят причин отказываться от применения вакцины AstraZeneca, поскольку не фиксируют существенных побочных последствий.

Источник: Укринформ, который цитирует заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краску

Прямая речь: "В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий тромбоэмболии после прививки этой вакциной. В Польше не зафиксировано таких случаев".

Детали: Вместе с тем Краска добавил, что если Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение приостановить прививки этой вакциной, то Польша его выполнит.

"На данный момент такой рекомендации нет. Следовательно, в Польше и в дальнейшем ведутся прививки этой вакциной", - констатировал Краска.

В свою очередь глава Минздрава Польши Недзельский сообщил, что в Польше выполнено 583 тысяч прививок вакциной AstraZeneca, а побочные последствия зафиксировано лишь в 4% случаев.

По его словам, польза от прививки вакциной AstraZeneca для безопасности польского общества намного выше, чем возможные риски.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Темы: Польшакоронавирусвакцинация


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