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Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ

Вторник, 16 марта 2021, 01:20

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует главную научную сотрудницу ВОЗ Сумия Сваминатан

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы люди паниковали".

Детали: В ВОЗ уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

Предыстория:

  • Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
  • Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
  • Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Темы: коронавирусвакцинация


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