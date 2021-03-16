Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Источник: Издание Reuters, которое цитирует главную научную сотрудницу ВОЗ Сумия Сваминатан

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы люди паниковали".

Детали: В ВОЗ уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

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