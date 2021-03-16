Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ
Вторник, 16 марта 2021, 01:20
Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.
Источник: Издание Reuters, которое цитирует главную научную сотрудницу ВОЗ Сумия Сваминатан
Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы люди паниковали".
Детали: В ВОЗ уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.
Предыстория:
- Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.
- Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.
- Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).