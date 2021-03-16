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Санкції проти Медведчука підтримують більше половини українців - опитування

Вівторок, 16 березня 2021, 13:00
Санкції проти Медведчука підтримують більше половини українців - опитування

Майже половина українців підтримує санкції проти трьох телеканалів, пов'язаних з кумом Путіна Віктором Медведчуком та більше половини опитаних – "за" введення санкцій проти самого Медведчука.

Джерело: результати дослідження, проведеного Центром Разумкова з 5 по 9 березня

Деталі: 52% опитаних відповіли, що добре знають про санкції щодо телеканалів "112", "ZIK" та "NewsOne" та припинення їх мовлення, ще 39% відповіли, що "дещо чули про це", а 9% — що "уперше про це чують".

 

Серед усіх опитаних 46% підтримують запровадження санкцій проти цих телеканалів та припинення їх мовлення (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування — 51%), не підтримують ці санкції — відповідно 31% і 33%.

Що ж до ставлення громадян до санкцій стосовно самого Віктора Медведчука, 45% опитаних відповіли, що добре знають про ці санкції, ще 41,5% — "дещо чули про це", а 13% — що "уперше про них чують".

Серед усіх опитаних 54% підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування — 61%), не підтримують ці санкції — відповідно 21% і 23%.

63,5% опитаних зазначають, що їх ставлення до Медведчука після запровадження цих санкцій не змінилося, 20% — що воно погіршилося, а 5% — що воно покращилося.

 

51,5% опитаних відповіли, що їх ставлення до президента Володимира Зеленського після запровадження цих санкцій не змінилося, 21% — що воно покращилося, а 17% — що воно погіршилося. 

Додатково: Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів соціологи опитали 2018 людей віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія:

Читайте також: "Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій"

Українська правда

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Теми: МедведчуксанкціїЗеленськийсоціологія
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