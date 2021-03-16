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Санкции против Медведчука поддерживают более половины украинцев - опрос

Вторник, 16 марта 2021, 14:00

Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с кумом Путина Виктором Медведчуком и больше половины опрошенных - "за" введение санкций против самого Медведчука.

Источник: результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 5 по 9 марта

Детали: 52% опрошенных ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne" и прекращении их вещания, еще 39% ответили, что "кое-что слышали об этом", а 9% - что "впервые об этом слышат".

 

Среди всех опрошенных 46% поддерживают введение санкций против этих телеканалов и прекращения их вещания (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 51%), не поддерживают эти санкции - соответственно 31% и 33%.

Что же касается отношения граждан к санкциям против самого Виктора Медведчука, 45% опрошенных ответили, что хорошо знают об этих санкциях, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом", а 13% - что "впервые о них слышат".

Среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

63,5% опрошенных отмечают, что их отношение к Медведчуку после введения этих санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось.

 

51,5% опрошенных ответили, что их отношение к президенту Владимиру Зеленскому после введения этих санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось.

Дополнительно: Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов социологи опросили 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория: 

Читайте також: "Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій"

Украинская правда
Темы: МедведчуксанкцииЗеленскийсоциология


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