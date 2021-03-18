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Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної дівчинки

Четвер, 18 березня 2021, 09:16
Підозрюваний зізнався у вбивстві 7-річної дівчинки
Фото npu.gov.ua

Чоловік, якого підозрюють у вбивстві та зґвалтуванні 7-річної Марії Борисової у Херсонській області, зізнався у скоєному.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook, відео поліції, на якому підозрюваний розповідає про скоєне  

Пряма мова Клименка: "Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того… Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом".

Пряма мова підозрюваного: "Відніс її в сарай. Да, в сараї зав’язав (мішок – ред.). Та якийсь шнурок знайшов, на полу валявся біля гаража. А ще пояс чи що – от вони кажуть, пояс – що попалось чорне таке, взяв і зав’язав. На полу взяв. (Коли виносив тіло з квартири – ред.) не пам’ятаю, але темнувато було".   

Деталі: Клименко додав, що спершу підозрюваний довго заперечував свою причетність до вбивства.

За словами голови Нацполіції, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи, який показав, що біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому.   

 

Клименко також додав, що окремі особи намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта і натомість звинуватила іншу людину.

Наразі підозрюваний залишається під вартою. За словами голови Нацполіції, правоохоронці збирають та належним чином оформляють доказову базу.

Передісторія:

  • 7-річна Марія Борисова зникла на Херсонщині 7 березня. 11 березня правоохоронці знайшли її труп зі слідами удушення.
  • За фактом вбивства дитини відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. 
  • У поліції повідомили, що дівчинку могли зґвалтувати.
  • 14 березня 52-річного підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової взяли під варту. Коли поліцейські прийшли затримувати підозрюваного, то він знайшли його з порізаними венами. 

Українська правда

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Теми: вбивствоХерсонська областьполіція
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