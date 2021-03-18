Подозреваемый сознался в убийстве 7-летней девочки

Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, сознался в содеянном.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, видео полиции, на котором подозреваемый рассказывает о содеянном

Прямая речь Клименко: "Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того... Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом".

Прямая речь подозреваемого: "Отнес ее в сарай. Да, в сарае завязал (мешок – ред.). Да какой-то шнурок нашел, на полу валялся возле гаража. А еще пояс что ли – вот они говорят, пояс – что попалось, черное такое, взял и завязал. На полу взял. (Когда выносил тело из квартиры – ред.) не помню, но темновато было".

Детали: Клименко добавил, что сначала подозреваемый долго отрицал свою причастность к убийству.

По словам главы Нацполиции, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы, который показал, что биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.

Клименко также добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта, а вместо этого обвинила другого человека.

Сейчас подозреваемый остается под стражей. По словам главы Нацполиции, правоохранители собирают и должным образом оформляют доказательную базу.

Предыстория: