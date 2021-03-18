Подозреваемый сознался в убийстве 7-летней девочки
Мужчина, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, сознался в содеянном.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, видео полиции, на котором подозреваемый рассказывает о содеянном
Прямая речь Клименко: "Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того... Он признался, как тело мертвой 7-летней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом".
Прямая речь подозреваемого: "Отнес ее в сарай. Да, в сарае завязал (мешок – ред.). Да какой-то шнурок нашел, на полу валялся возле гаража. А еще пояс что ли – вот они говорят, пояс – что попалось, черное такое, взял и завязал. На полу взял. (Когда выносил тело из квартиры – ред.) не помню, но темновато было".
Детали: Клименко добавил, что сначала подозреваемый долго отрицал свою причастность к убийству.
По словам главы Нацполиции, для следствия его признание важно. Но более значимым является вывод ДНК-экспертизы, который показал, что биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному.
Клименко также добавил, что отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта, а вместо этого обвинила другого человека.
Сейчас подозреваемый остается под стражей. По словам главы Нацполиции, правоохранители собирают и должным образом оформляют доказательную базу.
Предыстория:
- 7-летняя Мария Борисова исчезла в Херсонской области 7 марта. 11 марта правоохранители нашли ее труп со следами удушения.
- По факту убийства ребенка открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
- В полиции сообщили, что ребенка могли изнасиловать.
- 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве взяли под стражу. Когда полицейские пришли задерживать подозреваемого, то нашли его с порезанными венами.