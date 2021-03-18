Литвин після програшу виборів ректора КНУ вирішив піти і з наглядової ради

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти і з посади голови Наглядової ради КНУ.

Джерело: Литвин у Facebook

Пряма мова: "Вітаю Губерського з обранням на третій термін. З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру.

Подав заяву президенту про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ".

Деталі: Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".

Литвин також заявив, що йому "тепер не дозволять навіть наближатися до університету".

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