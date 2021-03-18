Литвин після програшу виборів ректора КНУ вирішив піти і з наглядової ради
Четвер, 18 березня 2021, 13:44
Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти і з посади голови Наглядової ради КНУ.
Джерело: Литвин у Facebook
Пряма мова: "Вітаю Губерського з обранням на третій термін. З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру.
Подав заяву президенту про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ".
Деталі: Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".
Литвин також заявив, що йому "тепер не дозволять навіть наближатися до університету".
Передісторія:
- 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
- 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить, чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".
- УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.
- 17 березня стало відомо, що Литвин програв вибори ректора, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.
Українська правда