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Литвин після програшу виборів ректора КНУ вирішив піти і з наглядової ради

Четвер, 18 березня 2021, 13:44
Фото з Facebook Литвина

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який програв вибори ректора Київського національного університету ім. Шевченка, вирішив піти і з посади голови Наглядової ради КНУ.

Джерело: Литвин у Facebook

Пряма мова: "Вітаю Губерського з обранням на третій термін. З допомогою представників вищих ешелонів влади операцію проведено витончено і віртуозно. І вже не важливі формальності другого туру.

Подав заяву президенту про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ".

Деталі: Він подякував усім, хто його підтримував і висловив сподівання, що "колективу вистачить волі, щоб протистояти неминучому сповзанню університету у сіру зону".

Литвин також заявив, що йому "тепер не дозволять навіть наближатися до університету".

Передісторія:

  • 11 березня стало відомо, що Литвин претендує на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Наступного дня Литвин заявив, що секретар РНБО Олексій Данілов своїми заявами втручається у виборчий процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Йшлося про розслідування щодо ратифікації так званих "Харківських угод".
  • 11 березня стало відомо, що Служба безпеки перевірить, чи була державною зрадою ратифікація 236 народними депутатами 27 квітня 2010 року так званих "Харківських угод".
  • УП оприлюднила повний перелік цих депутатів, серед яких є чинні нардепи й політики.
  • 17 березня стало відомо, що Литвин програв вибори ректора, посівши четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Українська правда
Теми: освіта


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