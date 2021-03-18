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Литвин после проигрыша выборов ректора КНУ решил уйти и из наблюдательного совета

Четверг, 18 марта 2021, 13:44
Фото с Facebook Литвина

Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, который проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, решил уйти и с должности главы Наблюдательного совета КНУ.

Источник: Литвин в Facebook

Прямая речь: "Поздравляю Губерского с избранием на третий срок. С помощью представителей высших эшелонов власти операция была проведена изящно и виртуозно. И уже не важны формальности второго тура.

Подал заявление президенту о сложении полномочий председателя Наблюдательного совета КНУ".

Детали: Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и выразил надежду, что "коллективу хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону".

Литвин также заявил, что ему "теперь не разрешат даже приближаться к университету".

Предыстория:

Украинская правда
Темы: образование


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