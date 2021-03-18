Литвин после проигрыша выборов ректора КНУ решил уйти и из наблюдательного совета
Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, который проиграл выборы ректора Киевского национального университета им. Шевченко, решил уйти и с должности главы Наблюдательного совета КНУ.
Источник: Литвин в Facebook
Прямая речь: "Поздравляю Губерского с избранием на третий срок. С помощью представителей высших эшелонов власти операция была проведена изящно и виртуозно. И уже не важны формальности второго тура.
Подал заявление президенту о сложении полномочий председателя Наблюдательного совета КНУ".
Детали: Он поблагодарил всех, кто его поддерживал и выразил надежду, что "коллективу хватит воли, чтобы противостоять неизбежному сползанию университета в серую зону".
Литвин также заявил, что ему "теперь не разрешат даже приближаться к университету".
Предыстория:
- 11 марта стало известно, что Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко.
- Литвин заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов своими заявлениями вмешивается в избирательный процесс Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Речь шла о расследовании по ратификации так называемых "Харьковских соглашений".
- 11 марта стало известно, что Служба безопасности проверит, была государственной изменой ратификация 236 народными депутатами 27 апреля 2010 года так называемых "Харьковских соглашений".
- УП обнародовала полный перечень этих депутатов, среди которых есть действующие нардепы и политики.
- 17 марта Литвин проиграл выборы ректора, заняв четвертое место с результатом около 4% голосов.