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Проти НАБУ і САП повстала стара система – Ситник

П'ятниця, 19 березня 2021, 17:27

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що проти 250 детективів НАБУ та 40 прокурорів САП "повстала стара система".

Джерело: Ситник під час ІІІ Міжнародного кримінально-правового форуму, якого цитує пресслужба НАБУ

Пряма мова Ситника: "За майже 6 років нашої роботи ми зафіксували слід української корупції в близько 80 державах світу. Це країни, куди особи, підслідні НАБУ, — а це посадовці вищої ланки — вивели вкрадені в Україні кошти і в подальшому їх легалізували. Назвати напевно суму, яку вивели з України через корупційні схеми, досить складно. Можна припустити, що йдеться про мільярди".

Коли ми взаємодіємо з іншими країнами, ми бачимо політичну волю, готовність боротися з корупцією на вищому рівні. Так, у нашому спільному з Польщею розслідуванні за цілий рік не було жодного витоку інформації. Реалії в Україні інші: підписана підозра ще на столі у прокурора, а підозрюваний вже покидає країну. НАБУ опинилося в ситуації, коли проти 250 детективів та 40 прокурорів САП повстала стара система".

Передісторія:

  • На початку 2020 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовами низки екстопменеджерів та ексакціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.
  • Правоохоронці 22 лютого в аеропорту "Бориспіль" затримали топ-фігуранта справи Приватбанку, який хотів утекти з України.
  • За кілька днів після затримання Вищий антикорупційний суд відправив Яценка під варту з можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 52 мільйонів було внесено і Яценко вийшов із СІЗО.

Українська правда
Теми: НАБУСитник


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