Против НАБУ и САП восстала старая система – Сытник

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что против 250 детективов НАБУ и 40 прокуроров САП "восстала старая система".

Источник: Сытник на III Международном уголовно-правовом форуме, которого цитирует пресс-служба НАБУ

Прямая речь Сытника: "За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах".

Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписано подозрение еще на столе у ​​прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система".

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