Против НАБУ и САП восстала старая система – Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что против 250 детективов НАБУ и 40 прокуроров САП "восстала старая система".
Источник: Сытник на III Международном уголовно-правовом форуме, которого цитирует пресс-служба НАБУ
Прямая речь Сытника: "За почти 6 лет нашей работы мы зафиксировали след украинской коррупции в около 80 странах мира. Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, - а это чиновники высшего звена - вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах".
Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписано подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система".
Предыстория:
- В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.
- Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.
- Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 миллионов был внесен и Яценко вышел из СИЗО.