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Організатор мітингу під ОП попередив Зеленського: "Це була перша демонстративна акція"

Неділя, 21 березня 2021, 15:51
Сергій Філімонов та Сергій Стерненко

За словами одного з організаторів акції під ОП, президент Володимир Зеленський не реагував на попередні протести громадян, тому остання акція отримала назву "Якщо не чуєш — побачиш".

Джерело: лідер руху "Гонор" та організатор акції в підтримку Сергія Стерненка Сергій Філімонов у коментарі hromadske

Пряма мова: "Готувався перфоманс, але биття вікон, димові шашки — цього в планах не було. Втім, я не бачу потреби стримувати людей, бо президент думає, що це якийсь міфічний Порошенко, якісь ігри, міфічні "соросята". Це була перша така демонстративна акція, щоб президент почав звертати увагу. Він має бачити, що це справжній гнів народу і якщо він не буде реагувати — це дуже погано закінчиться".

Деталі: Філімонов вважає акцію біля ОП — мирною, оскільки ніхто не постраждав, крім людей біля Печерського відділку поліції, куди правоохоронці відвезли одного затриманого учасника.

Крім того він розповів, що салют, який запускали учасники, начебто не пошкодив будівлю ОП, а фарбу ставили на сходах для всіх охочих.

Активіст додав, що не підтримує, але і не засуджує дії затриманого Владислава Сорда, якого підозрюють у хуліганстві, а саме у розбиванні скла, оскільки "розбите вікно — це набагато менше шкоди, аніж для людини, яка незаконно сидить у в’язниці, або від міністра, який переслідує активістів".

Нагадаємо:

  • В суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • В МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
  • Нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.

Теми: СтерненкоЗеленськиймітингиОфіс президента


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