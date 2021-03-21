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Организатор митинга под ОП предупредил Зеленского: "Это была первая демонстративная акция"

Воскресенье, 21 марта 2021, 14:51
Организатор митинга под ОП предупредил Зеленского: Это была первая демонстративная акция
Сергей Филимонов и Сергей Стерненко

По словам одного из организаторов акции под ОП, президент Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие протесты граждан, поэтому последняя акция получила название "Если не слышишь - увидишь".

Источник: лидер движения "Гонор" и организатор акции в поддержку Сергея Стерненко Сергей Филимонов в комментарии hromadske

Прямая речь: "Готовился перфоманс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие игры, мифические "соросята". Это была первая такая демонстративная акция, чтобы президент начал обращать внимание. Он должен видеть, что это настоящий гнев народа и если он не будет реагировать - это очень плохо закончится".

Детали: Филимонов считает акцию у ОП мирной, поскольку никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, куда правоохранители отвезли одного задержанного участника.

Кроме того, он рассказал, что салют, который запускали участники, якобы не повредил здание ОП, а краску ставили на лестнице для всех желающих.

Активист добавил, что не поддерживает, но и не осуждает действия задержанного Владислава Сордо, которого подозревают в хулиганстве, а именно в разбивании стекла, поскольку "разбитое окно - это гораздо меньше вреда, чем для человека, который незаконно сидит в тюрьме, или от министра, который преследует активистов".

Напомним:

  • В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
  • Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.
  • Нардепы из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, которые вечером 20 марта совершили погром на Банковой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтерненкоЗеленскиймитингиОфис президента
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