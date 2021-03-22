"Голос" не бачить сенсу в позачерговому засіданні Ради через погром на Банковій

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає недоцільним ініціативу народних депутатів з фракції "Слуга народу" про проведення позачергового засідання Верховної Ради у зв'язку з подіями біля Офісу президента 20 березня.

Джерело: Железняк у коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Скликання позачергового засідання саме по кейсу подій, які відбулися в суботу на Банковій, чесно кажучи, показує немудрість і незрілість чинної влади. Я не розумію, чому, коли відбувалися жахливі події на сході (України - ред.), позачергове засідання ніхто не скликав. Коли у нас були відкриті кейси корупції в чинній владі, коли у нас були проблеми, в тому числі з судовою системою, проти якої і вийшла більшість протестуючих, ніхто позачергове засідання не скликав. Воно не скликається і в зв'язку зі збільшенням захворювань на коронавірус, і для прийняття податкових пільг або рішень про підтримку бізнесу".

Деталі: За його словами, ініціатива про скликання позачергового засідання парламенту виглядає "як бажання отримати якісь ефемерні політичні бали та ще більше нагнітає ситуацію".

Глава фракції вважає, що позачергове засідання варто скликати для розгляду тільки одного питання - судової реформи. Він підкреслив, що скликання під час карантину позачергового засідання з усіх інших питань, особливо для того, щоб засудити суботні події, є немудрим.

Железняк висловив надію, що чинна влада відмовиться від цієї ініціативи.

Передісторія: В суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

Фракція "Слуга народу" ініціювала через це проведення в найкоротший термін позачергового засідання Верховної Ради.

У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.

Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.

Деякі нардепи з фракції "Слуга народу" оприлюднили спільне звернення, в якому засудили дії протестувальників, що ввечері 20 березня вчинили погром на Банковій.