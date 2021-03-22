"Голос" не видят смысла во внеочередном заседании Рады из-за погрома на Банковой

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает нецелесообразным инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в связи с событиями у Офиса президента 20 марта.

Источник: Железняк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Созыв внеочередного заседания именно по кейсу событий, которые произошли в субботу на Банковой, честно говоря, показывает немудрость и незрелость действующей власти. Я не понимаю, почему, когда происходили ужасные события на востоке (Украины – ред.), внеочередное заседание никто не созывал. Когда у нас были открытые кейсы коррупции в действующей власти, когда у нас были проблемы, в том числе с судебной системой, против которой и вышло большинство протестующих, никто внеочередное заседание не созывал. Оно не созывается и в связи с увеличением заболеваний коронавирусом, и для принятия налоговых льгот или решений о поддержке бизнеса".

Детали: По его словам, инициатива о созыве внеочередного заседания парламента выглядит "как желание получить какие-то эфемерные политические баллы и еще больше нагнетает ситуацию".

Глава фракции считает, что внеочередное заседание стоит созывать для рассмотрения только одного вопроса - судебной реформы. Он подчеркнул, что созыв во время карантина внеочередного заседания по всем другим вопросам, особенно для того, чтобы засудить субботние события, является немудрым.

Железняк выразил надежду, что действующая власть откажется от этой инициативы.

Предыстория: В субботу вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.

Фракция "Слуга народа" из-за этого инициировала проведение в кратчайшие сроки внеочередного заседания Верховной Рады.

В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.

Повреждения здания Офиса президента оцениваются в 2 млн гривен.

Некоторые нардепы из фракции "Слуга народа" обнародовали совместное обращение, в котором осудили действия протестующих, которые вечером 20 марта совершили погром на Банковой.