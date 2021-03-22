У Білорусі опозиції фактично заборонили проводити акції на День Волі

У громадському об'єднанні Білоруський народний фронт "Відродження" (БНФ) повідомили, що мінська міліція відмовилася охороняти порядок на акції опозиції у День Волі 25 березня.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на прес-службу партії БНФ

Дослівно: "Громадське об'єднання БНФ "Адраджэнне" отримало лист Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому про відмову в підписанні договору про охорону громадського порядку під час проведення масової акції 25 березня у Мінську".

Пряма мова голови БНФ Григорія Кастусьова: "Завдання міліції – охороняти порядок, і тому вона зобов'язана підписати договір із організаторами, який набуває чинності після того, як Мінміськвиконком розгляне заявку організаторів на проведення акції".

"Жодної офіційної відповіді Мінміськвиконкому про заборону акції заявники (БНФ, рух "За свободу", БСДП) досі не отримали".

Деталі: Як обґрунтування відмови голова мінської міліції Михайло Гриб назвав заборону на проведення масових заходів на відстані ближче ніж 50 метрів від держорганів і організацій, що гарантують безпеку; заклики у неназваних Telegram-каналах про проведення екстремістських акцій; поширення коронавірусу.

У керівництві БНФ вважають, що жодна з названих причин не може бути законною підставою для відмови, а рішення про законність запланованої масової акції має ухвалювати столична влада. У заявці взагалі не зазначалося місце проведення акції. Коронавірус же, на думку опозиції, вкотре використовується владою як привід для заборони мирних акцій.

Під час підготовки до акції заявники вирішили максимально точно виконати всі вимоги закону, хоч вони і не відповідають міжнародним стандартам, зазначили у БНФ. Однак отримана відповідь свідчить про те, що рішення про заборону чи дозвіл масових акцій тепер ухвалюють не визначені законом органи, а силові структури, впевнені в опозиції.

У БНФ зазначили, що відмова держоргану на підписання договору буде оскаржена в суді.

Відповідно до чинного закону до подачі заявки на проведення масового заходу організатори мають підписати договори з міліцією, швидкою допомогою та комунальними службами, які працюватимуть на масовому заході. Без цього узгодити акцію не вийде.

Заявка на проведення 25 березня ходи та мітингу, присвячених Дню Волі, була подана до Мінміськвиконкому від імені трьох юридичних осіб – громадської організації БНФ "Адраджэнне", БСДП та руху "За свободу".

Глава КДБ Білорусі раніше заявляв про те, що правоохоронцям "достовірно відомо, що в період 25-27 числа будуть здійснені спроби дестабілізації ситуації у країні".

Додатково: 25 березня 1918 року було проголошено незалежність Білоруської Народної Республіки (БНР). Білоруська опозиція відзначає цю дату як День Волі. У Мінську 25 березня традиційно відбуваються вуличні акції.

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