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Фасад Офиса президента начали отмывать от граффити

Понедельник, 22 марта 2021, 17:19

Фасад здания Офиса президента вечером 22 марта начали чистить от граффити, оставленных протестующими во время акции в защиту Сергея Стерненко, которого суд первой инстанции приговорил к 7 годам заключения за разбой.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь директора клининговой компании Сергея Козолупа: "Сегодня нашли технологию, попробовали на отдельном фрагменте. Завтра основная чистка".

 
фото: Эльдар сарахман, уп

Детали: Корреспондент УП пообщался с представителем клининговой компании на месте событий. Срок выполнения работ Козолуп оценивает в 4 дня.

На вопрос об оценочной стоимости работ последний сказал: "Ну точно не 2 миллиона".

В Офисе президента в свою очередь УП сказали, что чисткой территории на Банковой и здания ОП занимается Государственное управление делами. Мол, ГУД сейчас ищет компанию, которая будет заниматься очисткой. Сейчас заявки подали 6-7 компаний. 22 марта на Банковую приехали представители различных компаний, которые изучали объем работ, и оценивали, смогут ли вообще очистить.

В ОП также уточнили, в 2 млн оценили не самую чистку, а все работы - включая замену рам и дверей. Сейчас специалисты уточняют объем убытков из-за 1 разбитого и 14 залитых краской окон на первом этаже, повреждения нескольких дверей, сожженное окно второго этажа и возгорание на чердаке из-за попадания фейерверков. Рассчитывают, что сама чистка обойдется около 300 тысяч гривен.

Предыстория: 

  • 20 марта вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали. 
  • Повреждения здания Офиса президента в пресс-службе ОП предварительно оценили в 2 млн гривен.
  • 22 марта Стерненко анонсировал еще одну акцию протеста под Офисом президента в Киеве. 
  • В деле о нападении на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко и Руслан Демчук 23 февраля 2021 года были приговорены одесским судом к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Защита Стерненко планирует планирует подать апелляцию на приговор 23 марта.

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Темы: акцииОфис президента


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