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Апеляцію на вирок Стерненку подадуть 23 березня

Понеділок, 22 березня 2021, 14:52
Апеляцію на вирок Стерненку подадуть 23 березня
Фото з Facebook Стерненка

Захист екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка планує подати апеляцію на вирок у справі про напад на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича 23 березня.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Стерненка

Пряма мова адвоката Стерненка Масі Найєма: "У апеляційній скарзі будемо просити: 1. Скасувати запобіжний захід; 2. Стерненка Сергія Вячеславовича – звільнити з-під варти у залі суду".

Деталі: Крім того, захисники Стерненка проситимуть повторно дослідити докази, надані стороною обвинувачення.

Також адвокати проситимуть вирок судді Приморського районного суду м. Одеси Віктора Попревича від 23 лютого скасувати, провадження у справі закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати).

За словами Найєма, таку ж скаргу подаватиме і захист соратника Стерненка Руслана Демчука, якого теж засудили до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про напад на Щербича.

Що було раніше: 20 березня ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.

У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали. Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.

22 березня Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.

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Передісторія: 

  • 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Згідно з вироком, Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
  • Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
  • Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Стерненкосуд
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