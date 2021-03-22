Апеляцію на вирок Стерненку подадуть 23 березня
Захист екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка планує подати апеляцію на вирок у справі про напад на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича 23 березня.
Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси Стерненка
Пряма мова адвоката Стерненка Масі Найєма: "У апеляційній скарзі будемо просити: 1. Скасувати запобіжний захід; 2. Стерненка Сергія Вячеславовича – звільнити з-під варти у залі суду".
Деталі: Крім того, захисники Стерненка проситимуть повторно дослідити докази, надані стороною обвинувачення.
Також адвокати проситимуть вирок судді Приморського районного суду м. Одеси Віктора Попревича від 23 лютого скасувати, провадження у справі закрити на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати).
За словами Найєма, таку ж скаргу подаватиме і захист соратника Стерненка Руслана Демчука, якого теж засудили до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі про напад на Щербича.
Що було раніше: 20 березня ввечері на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали. Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
22 березня Стерненко анонсував ще одну акцію протесту під Офісом президента у Києві.
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Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка
Передісторія:
- 23 лютого одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Згідно з вироком, Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- Стерненко вважає політичними свої справи і заперечує всі 4 інкримінованих йому злочини: викрадення людини, заворушення і побиття поліцейського, кришування наркотиків, загибель Івана Кузнєцова, який напав на нього 24 травня 2018 року.