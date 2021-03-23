Постанова щодо подій під ОПУ: "Слуги" чекають щотижневих звітів силовиків та підрахунку збитків

"Слуги народу" зареєстрували у Верховній раді постанову "про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента" під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.

Джерело: текст постанови, який є в розпорядженні УП

Деталі: У постанові зазначається, що нардепи президентської партії засуджують дії під ОПУ.

У разі її ухвалення зазначається, що "слуги" постановляють:

МВС, СБУ та ДБР:

- забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись біля ОПУ;

- керуючись одним з основних принципів демократії – принципом політичної рівності громадян перед законом, вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись біля ОПУ, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій та/або пов’язаних з ними осіб;

- визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства;

- щотижнево у порядку, передбаченому законодавством, надавати Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня біля ОПУ.

Державному управлінню справами:

- протягом триденного строку подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі;

- після встановлення осіб учасників подій, що відбулися біля ОПУ, які завдали шкоди будівлі у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.

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