Постанова щодо подій під ОПУ: "Слуги" чекають щотижневих звітів силовиків та підрахунку збитків
"Слуги народу" зареєстрували у Верховній раді постанову "про засудження подій, що відбулись 20 березня 2021 року біля Офісу президента" під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка.
Джерело: текст постанови, який є в розпорядженні УП
Деталі: У постанові зазначається, що нардепи президентської партії засуджують дії під ОПУ.
У разі її ухвалення зазначається, що "слуги" постановляють:
МВС, СБУ та ДБР:
- забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій, що відбулись біля ОПУ;
- керуючись одним з основних принципів демократії – принципом політичної рівності громадян перед законом, вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулись біля ОПУ, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій та/або пов’язаних з ними осіб;
- визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до законодавства;
- щотижнево у порядку, передбаченому законодавством, надавати Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулись 20 березня біля ОПУ.
Державному управлінню справами:
- протягом триденного строку подати до Верховної Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі;
- після встановлення осіб учасників подій, що відбулися біля ОПУ, які завдали шкоди будівлі у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди.
Передісторія:
- У суботу ввечері на Банковій під час акції на підтримку Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
- У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
- Пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються у 2 млн гривень.
- 22 березня фасад будівлі почали чистити від графіті.
- В Офісі президента запевнили, що Державне управління справами публічно відзвітує про всі виконані роботи з ремонту будівлі ОПУ після мітингу на підтримку Сергія Стерненка.