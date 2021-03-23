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Постановление о событиях под ОПУ: "Слуги" ждут еженедельных отчетов силовиков и подсчета убытков ГУД

Вторник, 23 марта 2021, 17:09
Постановление о событиях под ОПУ: Слуги ждут еженедельных отчетов силовиков и подсчета убытков ГУД

 "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде постановление "об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента" во время митинга в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: текст постановления, которым располагает УП

Детали: В постановлении отмечается, что нардепы президентской партии осуждают действия под ОПУ.

В случае его принятия отмечается, что "слуги" постановляют:

МВД, СБУ и ГБР:

 - обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, которые произошли у ОПУ;

 - руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципу политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у ОПУ на предмет организации и / или участия в реализации указанных событий любых политических партий и / или связанных с ними лиц;

 - определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

 - еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством, предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, состоялось 20 марта у ОПУ.

Государственному управлению делами:

 - в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного здания;

 - после установления личности участников событий, произошедших у ОПУ, которые нанесли ущерб зданию в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

 
 

Напомним:

  • Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и пытались поджечь здание.
  • В МВД отметили, что правоохранители сознательно не мешали участникам акции на Банковой.
  • Полиция начала уголовное производство по факту событий на митинге, их квалифицировали как хулиганство.
  • 21 марта проход в здание Офиса президента перекрыли правоохранители.
  • В Офисе президента заверили, что Государственное управление делами публично отчитается о всех выполненных работах по ремонту здания ОПУ.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаОфис президентаСлуга народаСтерненко
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