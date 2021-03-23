Постановление о событиях под ОПУ: "Слуги" ждут еженедельных отчетов силовиков и подсчета убытков ГУД

"Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде постановление "об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса президента" во время митинга в поддержку Сергея Стерненко.

Источник: текст постановления, которым располагает УП

Детали: В постановлении отмечается, что нардепы президентской партии осуждают действия под ОПУ.

В случае его принятия отмечается, что "слуги" постановляют:

МВД, СБУ и ГБР:

- обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, которые произошли у ОПУ;

- руководствуясь одним из основных принципов демократии - принципу политического равенства граждан перед законом, изучить обстоятельства, сопровождавшие события, которые произошли у ОПУ на предмет организации и / или участия в реализации указанных событий любых политических партий и / или связанных с ними лиц;

- определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

- еженедельно в порядке, предусмотренном законодательством, предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования событий, состоялось 20 марта у ОПУ.

Государственному управлению делами:

- в течение трехдневного срока подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного здания;

- после установления личности участников событий, произошедших у ОПУ, которые нанесли ущерб зданию в сотрудничестве с другими органами государственной власти, принять меры, направленные на возмещение причиненного имущественного вреда.

Напомним: