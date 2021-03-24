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Секретар РНБО не виключає всеукраїнського локдауну

Середа, 24 березня 2021, 16:44
Секретар РНБО не виключає всеукраїнського локдауну

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключає, що у випадку погіршення ситуації з коронавірусом у різних регіонах доведеться "закрити всю країну".

Джерело: Данілов в інтерв'ю BBC News Україна

Пряма мова: "Коли ми повністю закриваємо області - це вже винятковий випадок. І якщо розвиток подій буде йти не по оптимістичному сценарію, то я не виключаю, що може бути закрита вся країна. Адже життя людини має бути на першому місці".

Деталі: За словами секретаря РНБО,  найближчим часом Рада нацбезпеки може провести окреме засідання щодо ковіду.

На питання про те, чи можуть на Раді нацбезпеки обговорювати всеукраїнський локдаун, він відповів: "Буде залежати від поведінки людей. Ми наполягаємо, що кожна громада, відповідно до закону, має самостійно ухвалювати рішення, чи треба їй закриватися, чи вводити інші обмеження".

Щодо вакцинації, за словами Данілова, "є дуже багато "вкидів" як наслідок "дипломатичної війни" щодо вакцин на фармацевтичному ринку.

Також секретар РНБО зазначив, що як ветеринарний лікар за першою освітою може сказати - єдиний шлях захисту від таких хвороб, як ковід, - це вакцинація.

Що було раніше

23 березня очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що влада не планує запроваджувати загальнонаціональний локдаун найближчим часом через пандемію коронавірусу. За словами Степанова, українська влада знаходить баланс між епідеміологією та економікою.

Водночас той самий очільник МОЗ зазначав, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується: за останній тиждень захворіли майже на 26 тисяч громадян більше, ніж за попередній, померли на 300 осіб більше

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусРНБОДанілов
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