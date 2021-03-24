Секретарь СНБО не исключает всеукраинского локдауна

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных регионах придется "закрыть всю страну".

Источник: Данилов в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Когда мы полностью закрываем области - это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте".

Детали: По словам секретаря СНБО, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по ковиду.

На вопрос о том, могут ли на Совете нацбезопасности обсуждать всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должна самостоятельно принимать решение, надо ей закрываться, или вводить другие ограничения".

Относительно же вакцинации, по словам Данилова, "очень много идет информационных "вбросов" как следствие "дипломатической войны" по вакцинам на фармацевтическом рынке.

Также секретарь СНБО отметил, что как ветеринарный врач по первому образованию может сказать - единственный путь защиты от таких болезней, как ковид - это вакцинация.

Что было ранее:

23 марта глава Минздрава Максим Степанов отметил, что власти не планируют вводить общенациональный локдаун в ближайшее время из-за пандемии коронавируса. По словам Степанова, украинская власть находит баланс между эпидемиологией и экономикой.

В то же время глава Минздрава отмечал, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается: за последнюю неделю заболели почти на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, умерли на 300 человек больше.