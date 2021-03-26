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У Зеленського пояснили появу пошкоджених дверей ОП в студії "1+1"

П'ятниця, 26 березня 2021, 12:59
У Зеленського пояснили появу пошкоджених дверей ОП в студії 1+1

Речниця президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс президента лише на один вечір позичив телеканалу "1+1" свої двері, пошкоджені протестувальниками 20 березня на Банковій. Доставка здійснювалась за кошти каналу.

Джерело: Мендель у коментарі Українській правді, "Громадське"

Деталі: 25 березня ввечері на передачу "Право на владу" на телеканалі "1+1" з Офісу президента принесли обмальовані двері з розбитим склом. Ведуча Наталія Мосейчук назвала їх "атрибутом суботніх протестів". Вона заявила, що їй "вартувало великих зусиль", аби "притягнути цей атрибут".

 
Обмальовані і побиті двері ОП в студії "1+1"
скрін-шот з передачі "право на владу"

Участь у передачі, зокрема, брали заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, волонтер Роман Сініцин, народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, парламентар від "Європейської солідарності" Микола Княжицький.

Як пояснила Мендель, пошкоджені двері Офісу президента були доставлені в студію телеканалу "1+1" на один вечір на запит і за кошти самого телеканалу.

Вона запевнила, що двері не є речовим доказом, адже усі дії з ними, потрібні для з’ясування обставин події, уже були проведені поліцією.

Мендель додала, що в понеділок 29 березня двері будуть відправлені на реставрацію.

Передісторія:

  • Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події, пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Одного з учасників акції затримали.
  • Пошкодження будівлі Офісу президента у пресслужбі ОП попередньо оцінили в 2 млн гривень. 

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Українська правда

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Теми: телебаченняОфіс президента
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