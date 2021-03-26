У Зеленского объяснили появление поврежденных дверей ОП в студии "1+1"
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис президента только на один вечер одолжил телеканалу "1+1" свои двери, которые были повреждены протестующими 20 марта на Банковой. Доставка осуществлялась за счет канала.
Источник: Мендель в комментарии Украинской правде, "Громадське"
Детали: 25 марта вечером на передачу "Право на власть" на телеканале "1+1" из Офиса президента принесли обрисованные двери с разбитым стеклом. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов". Она заявила, что ей "стоило больших усилий", чтобы "приволочь этот атрибут".
Участие в передаче, в частности, принимали заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, волонтер Роман Синицын, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев и парламентарий от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
Как пояснила Мендель, поврежденные двери Офиса президента были доставлены в студию телеканала "1+1" на один вечер по запросу и на средства самого телеканала.
Она заверила, что дверь не является вещественным доказательством, ведь все действия с ней, необходимые для выяснения обстоятельств происшествия, уже были проведены полицией.
Мендель добавила, что в понедельник 29 марта двери будут отправлены на реставрацию.
Предыстория:
- 20 марта вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
- В МВД отметили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события, позже полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство". Одного из участников акции задержали.
- Повреждения здания Офиса президента в пресс-службе ОП предварительно оценили в 2 млн гривен.
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