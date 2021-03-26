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"Светает и темнеет, независимо от законов": Стефанчук лоббирует отмену перевода часов

Пятница, 26 марта 2021, 17:17

Первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что "переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана".

Источник: Стефанчук, которого цитирует пресс-служба парламента

Детали: В ночь с 27 на 28 марта стрелки часов в Украине переведут на час вперед. Инициатор законопроекта об отмене сезонного перевода времени, Стефанчук надеется, что это последний год, когда это произойдет. По его словам, сезонный переход на другое время негативно влияет на биоритмы человека.

Вице-спикер утверждает, что во время подготовки законопроекта "Об исчислении времени в Украине" были учтены требования Конституции Украины.

В 18 веке решение переводить часы было принято с целью экономии свечей, в 21 веке реалии жизни существенно изменились и говорить о какой экономии не приходится, аргументирует Стефанчук.

Он также опирается на выводы Национальной академии наук Украины, которая отмечает, что перевод часов не имеет никакого экономического обоснования.

Еще одна причина, по словам Стефанчука, заключается в необходимости установить и закрепить на всей территории Украины единое киевское время.

Прямая речь: "Стоит понимать одно: светает и темнеет, независимо от законов, и никто не может на это повлиять. Мы предложили оставить киевское время, поскольку 95% территории Украины находится в пределах единого часового пояса - UTC+2.

Только Луганская и частично Донецкая и Харьковская области, а также незначительная часть Закарпатской области находятся в других часовых поясах. Временная разница между ними составляет 68 минут. В результате на Востоке недовольны летним временем, потому что светает там в 3 часа ночи, а Запад - зимним, из-за которого в 9 утра все еще темно.

Чтобы всем было удобно, в тексте проекта закона, поданном ко второму чтению, предположили, что органы местного самоуправления в случае необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории".

Что предшествовало: Верховная Рада проголосовала в первом чтении, но отправила на повторную доработку законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Украинская правда
Темы: времяВерховная Рада


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