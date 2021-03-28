Загибель 4 воїнів у п'ятницю: глава МЗС закликав світ відреагувати
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі.
Джерело: Кулеба у Twitter
Деталі: Міністр нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинуло 23 солдати Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули 4 українських військових.
Дослівно: "Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії".
Більше деталей: Кулеба також назвав імена 4 військових, які загинули внаслідок обстрілу у п'ятницю: 47-річний Сергій Барнич із Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович із Рівненської області та 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.
Передісторія:
- 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
- Як стало відомо згодом, одним з чотирьох загиблих був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.
- Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.
- Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки" через загибель військових.