Загибель 4 воїнів у п'ятницю: глава МЗС закликав світ відреагувати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародне співтовариство рішуче засудити ескалацію на Донбасі.

Джерело: Кулеба у Twitter

Деталі: Міністр нагадав, що у 2021 році в зоні ООС загинуло 23 солдати Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ поблизу Шумів, внаслідок чого загинули 4 українських військових.

Дослівно: "Я закликаю міжнародне співтовариство рішуче засудити останню ескалацію з боку Росії".

Більше деталей: Кулеба також назвав імена 4 військових, які загинули внаслідок обстрілу у п'ятницю: 47-річний Сергій Барнич із Калуша Івано-Франківської області, 43-річний Сергій Коваль, 27-річний Максим Абрамович із Рівненської області та 27-річний Сергій Гайченко з Дніпропетровської області.

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