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Одним із вбитих на Донбасі був підполковник ЗСУ

П'ятниця, 26 березня 2021, 20:51
Одним із вбитих на Донбасі був підполковник ЗСУ

Одним з чотирьох загиблих 26 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.

Джерело: військова частина  А2641

Дослівно: "Кадровий офіцер, випускник Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту, Сергій Васильович усе своє професійне життя присвятив Збройним Силам України. Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв.

Мав досвід участі у миротворчих операціях. З початку російсько-української війни – учасник АТО/ООС. Неодноразово нагороджувався відомчими відзнаками та нагородами".

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи...

Опубліковано Військова частина А2641 Пʼятниця, 26 березня 2021 р.

Передісторія: у п'ятницю на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Через це українська делегація ТКГ зібралася на екстрене засідання, а президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки".

Також Зеленський анонсував перемовини з усіма лідерами "нормандської четвірки", серед яких – президент країни-агресора Володимир Путін.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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