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Речник ТКГ: Зеленський консультується з "нормандською четвіркою" щодо загострення на Донбасі

П'ятниця, 26 березня 2021, 18:43
Речник ТКГ: Зеленський консультується з нормандською четвіркою щодо загострення на Донбасі

Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області, який забрав життя чотирьох українських військовослужбовців.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на спікера української сторони в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича в ефірі телеканалу "Україна 24" за підсумками екстреної наради в п'ятницю

Пряма мова: "Президент і глава Офісу президента України проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн "нормандського формату" щодо грубого порушення режиму припинення вогню, в результаті якого загинули четверо українських військовослужбовців".

Деталі: Також, за словами спікера ТКГ, українська делегація звернулася з нотою в ОБСЄ з метою, щоб в суботу, 27 березня, провести позачергове засідання підгрупи з безпеки. "Єдиною умовою ефективного продовження переговорів є повне припинення вогню", - резюмував Арестович.

Передісторія: у п'ятницю на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Через це українська делегація ТКГ зібралася на екстрене засідання.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийДонбаснадзвичайна подіянормандський формат
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