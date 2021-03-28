Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.

Дословно: "Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России".

Больше деталей: Кулеба также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

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