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Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

Воскресенье, 28 марта 2021, 19:26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.

Источник: Кулеба в Twitter

Детали: Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.

Дословно: "Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России".

Больше деталей: Кулеба также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.

Предыстория:

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.
  • Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
  • Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеКулеба ДмитрийМИД


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