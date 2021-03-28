Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.
Источник: Кулеба в Twitter
Детали: Министр напомнил, что в 2021 году в зоне ООС погибло 23 военных Вооруженных сил Украины. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Шумов, в результате чего погибли 4 украинских военных.
Дословно: "Я призываю международное сообщество решительно осудить последнюю эскалацию со стороны России".
Больше деталей: Кулеба также назвал имена 4 военных, погибших в результате обстрела в пятницу: 47-летний Сергей Барнич из Калуша Ивано-Франковской области, 43-летний Сергей Коваль, 27-летний Максим Абрамович из Ровенской области и 27-летний Сергей Гайченко из Днепропетровской области.
Предыстория:
- 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
- Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.
- Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
- Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.