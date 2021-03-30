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Рада прийняла постанову "слуг" про російсько-український збройний конфлікт

Вівторок, 30 березня 2021, 13:59
Рада прийняла постанову слуг про російсько-український збройний конфлікт

Верховна Рада підтримала постанову, якою засудила ескалацію конфлікту на Донбасі.

Джерело: засідання ВР 30 березня 

Деталі: Відповідну постанову підтримали 308 голосами.

Під час обговорення нардепи обмінялися взаємними шпильками, зокрема, "Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив попереднього президента Петра Порошенка.

Бужанський пригадав уривок із опублікованої розмови Порошенка і президента РФ Володимира Путіна, де той "тиснув руку" Путіну. 

Порошенко відповів, що йому прикро, що такі як Бужанський є "голосом Верховної Ради".

Пряма мова Порошенка: "Ми повинні об'єднатися, провести засідання РНБО, посилити оборону. І краще тиснути руки, ніж заглядати в очі Путіну в пошуках там мир. Його там немає".

Нардепи "Голосу" відзначили, що заява не надто ефективна і виглядає як типові постанови про "стурбованість".

Так, постанову подали "слуги", хоча "Голос" просив кілька годин, щоб внести свою постанову із сильнішим текстом і направлену на міжнародну спільноту.

 

Нагадаємо: 

  • 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
  • Як стало відомо згодом, одним з чотирьох загиблих був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.
  • Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.
  • Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки" через загибель військових.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаДонбасвійна
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