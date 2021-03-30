Рада прийняла постанову "слуг" про російсько-український збройний конфлікт
Верховна Рада підтримала постанову, якою засудила ескалацію конфлікту на Донбасі.
Джерело: засідання ВР 30 березня
Деталі: Відповідну постанову підтримали 308 голосами.
Під час обговорення нардепи обмінялися взаємними шпильками, зокрема, "Слуга народу" Максим Бужанський звинуватив попереднього президента Петра Порошенка.
Бужанський пригадав уривок із опублікованої розмови Порошенка і президента РФ Володимира Путіна, де той "тиснув руку" Путіну.
Порошенко відповів, що йому прикро, що такі як Бужанський є "голосом Верховної Ради".
Пряма мова Порошенка: "Ми повинні об'єднатися, провести засідання РНБО, посилити оборону. І краще тиснути руки, ніж заглядати в очі Путіну в пошуках там мир. Його там немає".
Нардепи "Голосу" відзначили, що заява не надто ефективна і виглядає як типові постанови про "стурбованість".
Так, постанову подали "слуги", хоча "Голос" просив кілька годин, щоб внести свою постанову із сильнішим текстом і направлену на міжнародну спільноту.
Нагадаємо:
- 26 березня на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.
- Як стало відомо згодом, одним з чотирьох загиблих був підполковник Збройних сил Сергій Коваль.
- Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки" щодо обстрілу з боку бойовиків у Донецькій області.
- Також Зеленський анонсував розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки" через загибель військових.