Рада приняла постановление "слуг" о российско-украинском вооруженном конфликте

Верховная Рада поддержала постановление, которым осудила эскалацию конфликта на Донбассе.

Источник: заседание ВР 30 марта

Детали: Соответствующее постановление поддержали 308 голосами.

Во время обсуждения нардепы обменялись взаимными шпильками, в частности, "Слуга народа" Максим Бужанский обвинил бывшего президента Петра Порошенко.

Бужанский вспомнил отрывок из опубликованного разговора Порошенко и президента РФ Владимира Путина, где тот "пожимал руку" Путину.

Порошенко ответил, что ему обидно, что такие как Бужанский являеются "голосом Верховной Рады".

Прямая речь Порошенко: "Мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. И лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мир. Его там нет".

Нардепы "Голоса" отметили, что заявление не слишком эффективно и выглядит как обычные постановление об "обеспокоенности".

Так, постановление подали "слуги", хотя "Голос" просил несколько часов, чтобы внести свое постановление с более сильным текстом и направленное на международное сообщество.

Напомним: