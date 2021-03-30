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Рада приняла постановление "слуг" о российско-украинском вооруженном конфликте

Вторник, 30 марта 2021, 13:59
Рада приняла постановление слуг о российско-украинском вооруженном конфликте

Верховная Рада поддержала постановление, которым осудила эскалацию конфликта на Донбассе.

Источник: заседание ВР 30 марта

Детали: Соответствующее постановление поддержали 308 голосами.

Во время обсуждения нардепы обменялись взаимными шпильками, в частности, "Слуга народа" Максим Бужанский обвинил бывшего президента Петра Порошенко.

Бужанский вспомнил отрывок из опубликованного разговора Порошенко и президента РФ Владимира Путина, где тот "пожимал руку" Путину.

Порошенко ответил, что ему обидно, что такие как Бужанский являеются "голосом Верховной Рады".

Прямая речь Порошенко: "Мы должны объединиться, провести заседание СНБО, усилить оборону. И лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину в поисках там мир. Его там нет".

Нардепы "Голоса" отметили, что заявление не слишком эффективно и выглядит как обычные постановление об "обеспокоенности".

Так, постановление подали "слуги", хотя "Голос" просил несколько часов, чтобы внести свое постановление с более сильным текстом и направленное на международное сообщество.

 

Напомним:

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.
  • Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
  • Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаДонбассвойна
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