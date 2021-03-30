Рада приняла постановление "слуг" о российско-украинском вооруженном конфликте
Вторник, 30 марта 2021, 13:59
Верховная Рада поддержала постановление, которым осудила эскалацию конфликта на Донбассе.
Источник: заседание ВР 30 марта
Детали: Соответствующее постановление поддержали 308 голосами.
Во время обсуждения нардепы обменялись взаимными шпильками, в частности, "Слуга народа" Максим Бужанский обвинил бывшего президента Петра Порошенко.
Порошенко ответил, что ему обидно, что такие как Бужанский являеются "голосом Верховной Рады".
Нардепы "Голоса" отметили, что заявление не слишком эффективно и выглядит как обычные постановление об "обеспокоенности".
Так, постановление подали "слуги", хотя "Голос" просил несколько часов, чтобы внести свое постановление с более сильным текстом и направленное на международное сообщество.
Напомним:
- 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
- Как стало известно позже, одним из четырех погибших был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.
- Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
- Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.
Украинская правда