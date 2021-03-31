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Україна очікує майже 5 млн доз вакцин у квітні і травні – Степанов

Середа, 31 березня 2021, 13:42
Україна очікує майже 5 млн доз вакцин у квітні і травні – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що протягом квітня-травня Україна має отримати 4,9 млн доз вакцин в рамках підписаних угод. 

Джерело: засідання Кабміну 31 березня

Пряма мова: "Згідно із договорів ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцин протягом 2 місяців: квітень і травень цього року.

Крім того, потенційно у нас ще є щонайменше 1,5 млн доз вакцин, які ми повинні отримати. Це наші домовленості з Європейським союзом.

Всі ці вакцини ми повинні отримати або по прямих контрактах, або за ініціативою COVAX".  

Деталі: Зараз в Україні вакцинували першою дозою препарату більше 200 тисяч осіб.

Міністр сподівається законтрактувати ще 15 млн доз вакцин, щоб у 2021 році Україна змогла отримати 37 млн доз вакцин проти коронавірусу і вакцинувати переважну більшість дорослого населення.

Також, за словами Степанова, протягом 2 тижнів в Україні очікують сплеск госпіталізованих через захворювання на коронавірус.

Наразі найгірша ситуація із госпіталізованими у Києві.

Крім того, Хмельницька область може потрапити до "червоних" зон поширення коронавірусу. Наразі "червоні" 11 регіонів України.

Нагадаємо: 

  • 25 березня до України привезли 215 тисяч китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Тепер вона має пройти десятиденний лабораторний контроль – до цього часу її використання заборонене.
  • 23 лютого в Україну прибула партія із 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу Covishield.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяУкраїнаСтепановCovid-2019
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