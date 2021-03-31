Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина ожидает почти 5 млн доз вакцин в апреле и мае – Степанов

Среда, 31 марта 2021, 13:42

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин в рамках подписанных соглашений.

Источник: заседание Кабмина 31 марта

Прямая речь: "По договорам мы должны получить 4,9 млн доз вакцин в течение 2 месяцев: апрель и май этого года.

Кроме того, потенциально у нас еще есть как минимум 1,5 млн доз вакцин, которые мы должны получить. Это наши договоренности с Европейским союзом.

Все эти вакцины мы должны получить или по прямым контрактам, или по инициативе COVAX".

Детали: Сейчас в Украине вакцинировали первой дозой препарата более 200 тысяч человек.

Министр рассчитывает заключить контракты на еще 15 млн доз вакцин, чтобы в 2021 году Украина смогла получить 37 млн доз вакцин против коронавируса и вакцинировать подавляющее большинство взрослого населения.

Также, по словам Степанова, в течение 2 недель в Украине ожидают всплеск госпитализированных из-за заболевания на коронавирус.

Сейчас худшая ситуация с госпитализированными в Киеве.

Кроме того, Хмельницкая область может попасть в "красную" зону распространения коронавируса. Сейчас "красные" 11 регионов Украины.

Напомним: 

  • 25 марта в Украину привезли 215 тысяч китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Теперь она должна пройти десятидневный лабораторный контроль - к этому времени ее использование запрещено.
  • 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тысяч доз вакцины против коронавируса Covishield.

Украинская правда
Темы: вакцинацияУкраинаСтепановCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников

Степанов задекларировал 500 тысяч зарплаты, дорогие часы, Range Rover и Lexus

В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки

Еще одна область оказалась в шаге от "красной" зоны

Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет

"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны

Все новости...
вакцинация
Еще 250 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" прибыли в Венгрию
Германия приостанавливает использование вакцины AstraZeneca для людей до 60 лет
В Украине впервые умерли более 400 человек с COVID за сутки
Последние новости
14:45
Лекарства с недоказанной эффективностью против COVID-19 будут производить в Украине за 1200 грн за упаковку
14:35
Вторые сутки заблокирована работа комиссии в округе Вирастюка и Кошулинского – ЦИК
14:33
Правительство хочет ввести спецконкурсы на должности госслужбы для людей с инвалидностью
14:25
Дело Шеремета: Антоненко оставили за решеткой до 21 мая
14:04
Еврокомиссия подала в Суд ЕС на Польшу за скандальный закон о судоустройстве
14:01
8 тысяч ФОПам: Шмыгаль дал поручения Минэкономики и Минрегиону
14:00
Украина опустилась в рейтинге стран по гендерному равенству на 15 позиций
13:54
Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников
13:47
Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма
13:42
Украина ожидает почти 5 млн доз вакцин в апреле и мае – Степанов
Все новости...