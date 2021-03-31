Украина ожидает почти 5 млн доз вакцин в апреле и мае – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в течение апреля-мая Украина должна получить 4,9 млн доз вакцин в рамках подписанных соглашений.

Источник: заседание Кабмина 31 марта

Прямая речь: "По договорам мы должны получить 4,9 млн доз вакцин в течение 2 месяцев: апрель и май этого года.

Кроме того, потенциально у нас еще есть как минимум 1,5 млн доз вакцин, которые мы должны получить. Это наши договоренности с Европейским союзом.

Все эти вакцины мы должны получить или по прямым контрактам, или по инициативе COVAX".

Детали: Сейчас в Украине вакцинировали первой дозой препарата более 200 тысяч человек.

Министр рассчитывает заключить контракты на еще 15 млн доз вакцин, чтобы в 2021 году Украина смогла получить 37 млн доз вакцин против коронавируса и вакцинировать подавляющее большинство взрослого населения.

Также, по словам Степанова, в течение 2 недель в Украине ожидают всплеск госпитализированных из-за заболевания на коронавирус.

Сейчас худшая ситуация с госпитализированными в Киеве.

Кроме того, Хмельницкая область может попасть в "красную" зону распространения коронавируса. Сейчас "красные" 11 регионов Украины.

Напомним: