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Притула підтримав перевибори керівництва "Голосу"

Середа, 31 березня 2021, 21:41
Притула підтримав перевибори керівництва Голосу

Телеведучий та член "Голосу" Сергій Притула вважає, що політрада партії має почути і виконати вимогу своїх однопартійців, які вимагають перевиборів керівництва.

Джерело: Притула у Facebook

Пряма мова Притули: "Останнім часом в інформаційному середовищі з'явилось багато повідомлень, які стосуються внутрішнього життя партії Голос.

Категорично не погоджуюсь із формулюваннями на кшталт "розкол у партії" і т.п. Ні в партії, ні в фракції немає якихось істотних світоглядних розбіжностей між собою. Все набагато простіше. У великої кількості партійців та депутатів парламентської фракції є ряд ґрунтовних претензій до керівництва партії…

Проте, я з великою радістю останніх кілька днів спостерігаю за заявами від депутатів парламентської фракції, Київради, депутатів міських рад та ОТГ та наших регіональних осередків від Дружківки до Чернівців, від Вінниці до Херсона, від Дніпра до Тернополя, у яких вони вимагають Політради скликати позачерговий партійний з'їзд для того, щоб на ньому розв'язати усі проблемні питання. І це єдине та найкраще, що можна зробити сьогодні для того, щоб повернути функціонал партії та фракції у парламенті у корисне русло…

Вважаю за необхідне членам політради почути та виконати вимогу своїх однопартійців. Зрештою вони вам делегували такі вагомі повноваження, для того, щоб ви чули усіх партійців, а не слухали одну людину".

Передісторія: 22 березня стало відомо, що політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Політрада попередила, що у разі повторення такий дій нардепів виженуть з партії, а також звернулася до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу" для перевірки наявності ознак чи фактів політичної корупції".

На це партія опублікувала заяву, в якій розповіла про прецедент "порушення партійної та фракційної дисципліни" під час голосування низкою нардепів за провладний законопроєкт.

Народні депутати фракції оприлюднили спільну заяву, в якому закликають ініціювати проведення з’їзду партії, щоб обрати нове керівництво та змінити статут.

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Українська правда
Теми: ГолосСергій Притула
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