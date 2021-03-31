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Притула поддержал перевыборы руководства "Голоса"

Среда, 31 марта 2021, 21:41
Притула поддержал перевыборы руководства Голоса

Телеведущий и член "Голоса" Сергей Притула считает, что политсовет партии должен услышать и выполнить требование своих однопартийцев, которые требуют перевыборов руководства.

Источник: Притула в Facebook

Прямая речь Притулы: "В последнее время в информационной среде появилось много сообщений, касающихся внутренней жизни партии Голос.

Категорически не согласен с формулировками вроде "раскол в партии" и т.п. Ни в партии, ни во фракции нет каких существенных мировоззренческих разногласий между собой. Все гораздо проще.  У большого количества партийцев и депутатов парламентской фракции есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии...

Однако, я с радостью последние несколько дней наблюдаю за заявлениями от депутатов парламентской фракции, Киевсовета, депутатов городских советов и ОТГ и наших региональных ячеек от Дружковки до Черновцов, от Винницы до Херсона, от Днепра до Тернополя, в которых они требуют Политсовет созвать внеочередной партийный съезд для того, чтобы на нем решить все проблемные вопросы. И это единственное и лучшее, что можно сделать сегодня для того, чтобы вернуть функционал партии и фракции в парламенте в полезное русло ...

Считаю необходимым членам политсовета услышать и выполнить требование своих однопартийцев.  В конце концов они вам делегировали такие весомые полномочия, для того, чтобы вы слышали всех партийцев, а не слушали одного человека".

Предыстория: 22 марта стало известно, что политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Политсовет предупредила, что в случае повторения таких действий нардепов выгонят из партии, а также обратился в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" для проверки наличия признаков или фактов политической коррупции".

Позже партия опубликовала заявление, в котором рассказала о прецеденте "нарушения партийной и фракционной дисциплины" во время голосования.

Некоторые народные депутаты фракции "Голос" обнародовали совместное заявление, в котором призывают инициировать проведение съезда партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав.

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Украинская правда

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Темы: ГолосСергей Притула
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