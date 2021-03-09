Третя хвиля: в Україні зростає кількість хворих та госпіталізованих із COVID

У перший тиждень березня COVID вразив на 10 тисяч більше українців, ніж у останній тиждень лютого: з 1 до 7 березня в Україні на COVID-19 захворіли 54 666 осіб, тоді як позаминулого тижня було трошки більше, ніж 44 тисяч.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у МОЗ

Пряма мова: "За минулий тиждень у нас загалом захворіло 54 666 осіб. Ми бачимо зростання, якщо порівняти з позаминулим тижнем, де було трошки більше, ніж 44 тисяч. Тобто майже на 10 тисяч більше нововиявлених хворих ми зафіксували за минулий тиждень.

Ми суттєво продовжуємо збільшувати кількість тестувань. За минулий тиждень діагностичним методом – це метод ПЛР та експрес-тести – ми зробили 373,5 тисячі тестувань.

Як і решта країн світу, вже декілька днів, майже тиждень поспіль ми фіксуємо зростання кількості хворих – і як наслідок зростання кількості госпіталізованих людей. На ранок понеділка (8 березня – ред.) у наших лікарнях перебували 26 525 осіб.

Зараз як в усьому світі, так і в Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Україна не є винятком. І для нас це не стало несподіванкою. Ми готувалися до неї, в тому числі, зміцнюючи нашу медичну систему".

Деталі: Голова МОЗ розповів також, що в Україні виявили "британський" штам коронавірусу, який вважають більш небезпечним. Його виявив Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.

Степанов зазначив, що мутований британський та південноафриканський штами коронавірусу SARS CoV 2 відрізняються коротким інкубаційним періодом в 1-3 днів, втричі більшою заразністю, зменшенням частки безсимптомних хворих чи легких форм захворювання, високою смертністю.

Крім органів дихання, вірус почав вражати нирки, печінку, центральну нервову систему.

У світі також суттєво зросла частка повторних захворювань, яка коливається від 4% до 18% від загальної кількості нових захворювань, сказав голова МОЗ

У 52-76% пацієнтів фікується виражений постковідний синдром, який триває від 3-х до 6-ти місяців, додав Степанов.

Нагадаємо: За кількістю нових випадків COVID-19 зараз Україна на 3-му місці в Європі й на 11-му місці у світі.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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