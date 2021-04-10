Блінкен обговорить у Брюсселі нарощення військ РФ біля кордонів України – ЗМІ

Державний секретар Ентоні Блінкен США і міністр оборони Ллойд Остін вирушать наступного тижня у Брюссель для обговорення скупчення російських військ біля кордонів України.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: За даними видання, засідання триватимуть більшу частину тижня.

Разом з тим, Остін буде у Брюсселі для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім переговорів про НАТО, Блінкен зустрінеться з європейськими чиновниками.

Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному.

Загалом переговори стосуватимуться викликів, з якими стикається НАТО.

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