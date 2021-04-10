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Блінкен обговорить у Брюсселі нарощення військ РФ біля кордонів України – ЗМІ

Субота, 10 квітня 2021, 06:42

Державний секретар Ентоні Блінкен США і міністр оборони Ллойд Остін вирушать наступного тижня у Брюссель для обговорення скупчення російських військ біля кордонів України.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: За даними видання, засідання триватимуть більшу частину тижня.

Разом з тим, Остін буде у Брюсселі для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім переговорів про НАТО, Блінкен зустрінеться з європейськими чиновниками.

Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному.

Загалом переговори стосуватимуться викликів, з якими стикається НАТО.

Передісторія:

  • Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
  • Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
  • Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
  • Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
  • У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".

Теми: СШАРосіяарміяНАТО


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