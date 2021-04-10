Блінкен обговорить у Брюсселі нарощення військ РФ біля кордонів України – ЗМІ
Субота, 10 квітня 2021, 06:42
Державний секретар Ентоні Блінкен США і міністр оборони Ллойд Остін вирушать наступного тижня у Брюссель для обговорення скупчення російських військ біля кордонів України.
Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела
Деталі: За даними видання, засідання триватимуть більшу частину тижня.
Разом з тим, Остін буде у Брюсселі для зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Крім переговорів про НАТО, Блінкен зустрінеться з європейськими чиновниками.
Ситуація в Україні, швидше за все, буде на порядку денному.
Загалом переговори стосуватимуться викликів, з якими стикається НАТО.
Передісторія:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
- Зеленський назвав вступ до Північноатлантичного альянсу єдиними шляхом до закінчення війни на Донбасі.
- Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг у розмові з Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною.
- Північноатлантичний альянс застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українського кордону та порушень припинення вогню на Донбасі.
- У Кремлі відреагували на заяву Зеленського щодо необхідності вступу країни до НАТО для врегулювання проблеми Донбасу і кажуть, що для жителів окупованих територій це "глибоко неприйнятно".