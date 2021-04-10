Блинкен обсудит в Брюсселе наращивания войск РФ у границ Украины – СМИ
Суббота, 10 апреля 2021, 06:42
Государственный секретарь Энтони Блинкен США и министр обороны Ллойд Остин отправятся на следующей неделе в Брюссель для обсуждения скопления русских войск у границ Украины.
Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники
Детали: По данным издания, заседания будут проходить большую часть недели.
Вместе с тем, Остин будет в Брюсселе для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кроме переговоров о НАТО, Блинкен встретится с европейскими чиновниками.
Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня.
В общем, переговоры будут касаться вызовов, с которыми сталкивается НАТО.
Предыстория:
- Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
- Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
- Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
- В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".