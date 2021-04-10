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Блинкен обсудит в Брюсселе наращивания войск РФ у границ Украины – СМИ

Суббота, 10 апреля 2021, 06:42
Блинкен обсудит в Брюсселе наращивания войск РФ у границ Украины – СМИ

Государственный секретарь Энтони Блинкен США и министр обороны Ллойд Остин отправятся на следующей неделе в Брюссель для обсуждения скопления русских войск у границ Украины.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным издания, заседания будут проходить большую часть недели.

Вместе с тем, Остин будет в Брюсселе для встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме переговоров о НАТО, Блинкен встретится с европейскими чиновниками.

Ситуация в Украине, скорее всего, будет на повестке дня.

В общем, переговоры будут касаться вызовов, с которыми сталкивается НАТО.

Предыстория:

  • Ситуация на Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.
  • Зеленский назвал вступление в Североатлантический альянс единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
  • Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Зеленским выразил обеспокоенность российской военной активностью у границ с Украиной.
  • Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск у украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.
  • В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о необходимости вступления страны в НАТО для урегулирования проблемы Донбасса и говорят, что для жителей оккупированных территорий это "глубоко неприемлемо".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияармияНАТО
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