РФ відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ на тему нарощування військ на кордоні
РФ відмовилася від участі у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації російського озброєння на кордоні з Україною.
Джерело: повідомлення представництва Сполучених Штатів у ОБСЄ
Деталі: 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення російської сторони щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
Проте РФ відмовилася взяти участь у суботньому засіданні ОБСЄ.
Дослівно: "Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем та зменшення ризиків, як це передбачено Віденським документом".
Довідково: Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.
Нагадаємо:
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- Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.