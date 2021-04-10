РФ відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ на тему нарощування військ на кордоні

РФ відмовилася від участі у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації російського озброєння на кордоні з Україною.

Джерело: повідомлення представництва Сполучених Штатів у ОБСЄ

Деталі: 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення російської сторони щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Проте РФ відмовилася взяти участь у суботньому засіданні ОБСЄ.

Дослівно: "Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем та зменшення ризиків, як це передбачено Віденським документом".

Довідково: Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

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