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РФ відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ на тему нарощування військ на кордоні

Субота, 10 квітня 2021, 20:51
РФ відмовилася від участі в засіданні ОБСЄ на тему нарощування військ на кордоні

РФ відмовилася від участі у засіданні держав-членів ОБСЄ щодо концентрації російського озброєння на кордоні з Україною.

Джерело: повідомлення представництва Сполучених Штатів у ОБСЄ

Деталі: 10 квітня Вашингтон анонсував засідання країн ОБСЄ, на якому планувалося заслухати пояснення російської сторони щодо концентрації військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Проте РФ відмовилася взяти участь у суботньому засіданні ОБСЄ.

Дослівно: "Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем та зменшення ризиків, як це передбачено Віденським документом".

Довідково: Віденський документ - міжнародна угода держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка призначена для реалізації заходів довіри і безпеки в регіоні.

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія стягує війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Українська правда

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Теми: РосіяОБСЄДонбасКрим
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