РФ отказалась от участия в заседании ОБСЕ на тему наращивания войск на границе
РФ отказалась от участия в заседании государств-членов ОБСЕ по концентрации российского вооружения на границе с Украиной.
Источник: сообщение представительства Соединенных Штатов в ОБСЕ
Детали: 10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения российской стороны относительно концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
Однако РФ отказалась принять участие в субботнем заседании ОБСЕ.
Дословно: "Мі сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков, как это предусмотрено Венским документом".
Справка: Венский документ - международное соглашение государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предназначенао для реализации мер доверия и безопасности в регионе.
Напомним:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.