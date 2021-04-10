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РФ отказалась от участия в заседании ОБСЕ на тему наращивания войск на границе

Суббота, 10 апреля 2021, 20:51

РФ отказалась от участия в заседании государств-членов ОБСЕ по концентрации российского вооружения на границе с Украиной.

Источник: сообщение представительства Соединенных Штатов в ОБСЕ

Детали: 10 апреля Вашингтон анонсировал заседание стран ОБСЕ, на котором планировалось заслушать объяснения российской стороны относительно концентрации войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Однако РФ отказалась принять участие в субботнем заседании ОБСЕ.

Дословно: "Мі сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков, как это предусмотрено Венским документом".

Справка: Венский документ - международное соглашение государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предназначенао для реализации мер доверия и безопасности в регионе.

Напомним:

Украинская правда
Темы: РосcияОБСЕДонбассКрым


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