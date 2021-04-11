Ердоган відреагував на загострення на кордонах з Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України та ініціативи "Кримської платформи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Туреччини.

"Наша першочергова мета - щоб Чорне море залишалося морем миру, спокою і співпраці. Ми не хочемо наростання напруги у нашому регіоні під будь-яким приводом. У цьому контексті я обмінявся думками з моїм другом (Володимиром Зеленським) з приводу поточної ситуації на сході України. Ми віримо, що нинішню кризу можливо вирішити у мирний дипломатичний спосіб на основі принципів територіальної цілісності України та міжнародного права", - заявив Ердоган.

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом, продовжити підтримання "режиму тиші" і врегулювання конфлікту через діалог на основі Мінських домовленостей, додавши, що Туреччина послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та не визнає анексію Криму.

Ердоган наголосив, що Туреччина підтримує "Кримську платформу" та додав, що країна вважає своїм обов’язком покращити становище кримських татар, які вимушені були покинути батьківщину.

Володимир Зеленський зазначив, що бачення Києва та Анкари у питаннях викликів у Чорноморському регіоні збігаються – "як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози".

Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський здійснив візит до Туреччини.

Зустріч президентів проходила у палаці Хубер у Стамбулі в закритому режимі без преси. Після неї відбулося дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня.