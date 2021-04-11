Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной

Воскресенье, 11 апреля 2021, 11:34
Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим путем на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права ", - заявил Эрдоган.

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, что начало нарастать в последнее время, и продолжить поддержание "режима тишины" и урегулирование конфликта через диалог на основе Минских договоренностей, добавив, что Турция последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает "Крымскую платформу" и добавил, что страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые вынуждены были покинуть родину.

Владимир Зеленский отметил, что видение Киева и Анкары в вопросах вызовов в Черноморском регионе совпадают - "как в отношении самих угроз, так и по поводу путей надлежащего реагирования на эти угрозы".

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию.

Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Читайте также: Эскалация быкования. К чему готовится Кремль

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореТурцияЭрдоганКрымская платформа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Черное море
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море – ОК "Юг"
Враг усилился в Черном море надводным ракетоносителем – ОК "Юг"
Последние новости
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
Все новости...
Реклама: