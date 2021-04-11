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Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной

Воскресенье, 11 апреля 2021, 11:34

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим путем на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права ", - заявил Эрдоган.

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, что начало нарастать в последнее время, и продолжить поддержание "режима тишины" и урегулирование конфликта через диалог на основе Минских договоренностей, добавив, что Турция последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает "Крымскую платформу" и добавил, что страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые вынуждены были покинуть родину.

Владимир Зеленский отметил, что видение Киева и Анкары в вопросах вызовов в Черноморском регионе совпадают - "как в отношении самих угроз, так и по поводу путей надлежащего реагирования на эти угрозы".

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию.

Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Темы: Черное мореТурцияЭрдоганКрымская платформа


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