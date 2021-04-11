У Путіна заявили, що в Україні "ось ось може поновитися війна"

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна прокоментував заяви США щодо концентрації російського озброєння біля кордонів з Україною словами про можливий початок активних бойових дій і захист російськомовного населення.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує Інтерфакс

Пряма мова Пєскова: "Поруч з нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій ми не виключаємо, що керівництво знову вважатиме за можливе вирішувати внутрішню проблему силовими методами. Чи небезпечно це для нас? Звичайно, небезпечно. Чи повинні ми вживати заходів для забезпечення своєї безпеки? Повинні. Ось ми це і робимо.

Як ми переміщаємо, куди ми переміщаємо війська всередині нашої власної території - це наша особиста справа, наша внутрішня справа. І це не повинно викликати ні в кого стурбованості. Росія ніколи ні для кого не була загрозою".

Деталі: За словами Пєскова, Москва перекиданням військ до українського кордону нібито забезпечує свою безпеку. При цьому в Кремлі не згадали про свою роль у бойових діях на Донбасі і назвали війну "громадянською": "Росія ніколи не була учасницею цього конфлікту. Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни".

Разом з цим прес-секретар Путіна сказав, що "ніхто не збирається рухатися до війни і взагалі ніхто не сприймає можливість такої війни".

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