У Путина заявили, что в Украине "вот вот может возобновиться война"

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал заявления США концентрации российского вооружения у границ с Украиной словами о возможном начале активных боевых действий и защите русскоговорящего населения.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Рядом с нами страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война. Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем.

Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории – это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу".

Детали: По словам Пескова, Москва переброской войск к украинской границе якобы обеспечивает свою безопасность. При этом в Кремле не упомянули свою роль в боевых действиях на Донбассе и назвали войну "гражданской": "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны.

Вместе с этим пресс-секретарь Путина сказал, что "никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны".

Читайте также: Эскалация быкования. К чему готовится Кремль

Напомним: