"Буковель" відновив роботу
Понеділок, 12 квітня 2021, 09:34
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.
Джерело: "Буковель" у Facebook, співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко у Facebook
Дослівно "Буковель": "Так, ми відновили сезон катання!"
Пряма мова Шевченка: "Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів".
Деталі: Повідомляється, що катання триватиме до кінця квітня.
Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7. Але зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.
Передісторія:
- У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
- 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах.
- У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає.
- З 13 березня роботу "Буковелю" призупинили, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які запровадили через високу захворюваність на COVID-19.
Українська правда