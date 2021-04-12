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"Буковель" відновив роботу

Понеділок, 12 квітня 2021, 09:34
Фото з Facebook "Буковелю"

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.

Джерело: "Буковель" у Facebook, співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко у Facebook

Дослівно "Буковель": "Так, ми відновили сезон катання!"

Пряма мова Шевченка: "Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів".  

Деталі: Повідомляється, що катання триватиме до кінця квітня.

 Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7. Але зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Передісторія:

  • У січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID в Івано-Франківській області.
  • 2 березня повідомлялося, що в Івано-Франківській області переповнені лікарні, які приймають хворих на коронавірус, пацієнти лежать у коридорах
  • У вівторок 9 березня мер міста повідомив, що в Івано-Франківську ситуація з темпами поширення хвороби COVID-19 критична, захворюваність і смертність сягнули максимуму з початку пандемії, а місць у лікарнях уже немає
  • З 13 березня роботу "Буковелю" призупинили, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які запровадили через високу захворюваність на COVID-19.

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьКарпатикарантинтуризм


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