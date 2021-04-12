"Буковель" відновив роботу

Гірськолижний курорт "Буковель" відновив свою роботу у зв’язку з тим, що Прикарпаття вийшло з червоної зони карантину.

Джерело: "Буковель" у Facebook, співвласник туристичного комплексу Олександр Шевченко у Facebook

Дослівно "Буковель": "Так, ми відновили сезон катання!"

Пряма мова Шевченка: "Відновлюється можливість людям працювати і отримувати достойну заробітну плату. Якимось таємним чином ми перескочили з червоної зони відразу до жовтої. Українські Карпати зараз знову можуть вітати туристів".

Деталі: Повідомляється, що катання триватиме до кінця квітня.

Наразі працюють підйомники №1, 2 та 7. Але зазначається, що з кожним днем відкриватимуть все більше підйомників, трас та інших об’єктів.

Передісторія: