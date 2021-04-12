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"Буковель" возобновил работу

Понедельник, 12 апреля 2021, 09:34
Фото с Facebook "Буковеля"

Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вышло из красной зоны карантина.

Источник: "Буковель" в Facebook, совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook

Дословно "Буковель": "Да, мы восстановили сезон катания!"

Прямая речь Шевченко: "Восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из красной зоны сразу в желтую. Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов".

Детали: Сообщается, что катание продлится до конца апреля.

Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но отмечается, что с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов.

Предыстория:

  • В январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID в Ивано-Франковской области.
  • 2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.
  • 9 марта мер сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.
  • С 13 марта работу "Буковеля" приостановили в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьКарпатыкарантинтуризм


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