"Буковель" возобновил работу

Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вышло из красной зоны карантина.

Источник: "Буковель" в Facebook, совладелец туристического комплекса Александр Шевченко в Facebook

Дословно "Буковель": "Да, мы восстановили сезон катания!"

Прямая речь Шевченко: "Восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из красной зоны сразу в желтую. Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов".

Детали: Сообщается, что катание продлится до конца апреля.

Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но отмечается, что с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов.

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