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В Україні ще одна область стала "жовтою"

Понеділок, 12 квітня 2021, 10:35
Фото з Telegram Коронавірус_інфо

Закарпатська область, яка перебувала в "червоній" зоні, наразі віднесена до "жовтої", таким чином в Україні станом на 12 квітня уже три "жовті" зони.

Джерело: дані МОЗ, голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков на пресконференції 12 квітня           

Деталі: Наразі в Україні 11 "червоних" зон: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Також до "червоної" зони віднесена столиця. 

 

Три області "жовті": Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.  

Інші регіони – "помаранчеві".

Водночас голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков заявив, що область знову може повернутися до "червоної" зони.

Пряма мова Полоскова: "На сьогодні Закарпаття у "жовтій" зоні небезпеки. Я розумію, що після "червоної" зони, коли ми чуємо оголошення, що ми вже не в "червоній", то багатьма з нас це сприймається так, що ніби вже в нас все гаразд, ніби ми все подолали і далі можна жити зовсім без обмежень. Це далеко не так. 

Ми думаємо вже про наступну "червону".  В чому ризики? Бо цвітіння сакур, долина нарцисів, пасхальні свята, тепла погода плюс вся Україна знає, що Закарпаття має добру картину щодо COVID. До нас приїдуть десятки, можливо, сотні тисяч туристів. Це дуже добре, зокрема, для бізнесу. Але приїдуть не всі здорові".

Що було раніше: Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила скасувати з 11 квітня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській області, який ввели з 5 березня, та віднести область до "жовтого" рівня. 12 квітня головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Чернігівська, Закарпатська та Чернівецька області протягом тижня перейдуть до "жовтої" карантинної зони.

Передісторія:

  • Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.
  • З 9 квітня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки запровадили у Запорізькій та Хмельницькій областях. 

Ірина Балачук, УП
Теми: Закарпаттякоронавірускарантин


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