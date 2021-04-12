Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине еще одна область стала "желтой"

Понедельник, 12 апреля 2021, 10:35

Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в Украине 11 "красных" зон: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также к "красной" зоне отнесена столица. 

 

Три области "желтые": Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Остальные регионы – "оранжевые".

Что было раньше: Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области, который был введен с 5 марта, и отнести область к "желтому" уровню. 12 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.

Предыстория: 

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.
  • С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье

Главные новости воскресенья и ночи: записи разговоров боевиков, мир о РФ

В Иране произошел мощный взрыв на ядерном объекте — СМИ

Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая

Страны ОБСЕ осудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

Ляшко рассказал, как преодолеть коронавирус в Украине за три недели

Все новости...
Последние новости
10:37
Цена на вакцину Pfizer выросла с 12 до 19,50 евро за дозу - премьер Болгарии
10:35
В Украине еще одна область стала "желтой"
10:27
Хакеры слили личные данные более миллиона пользователей Clubhouse
09:58
В Германии число инфицированных коронавирусом превысило 3 млн
09:46
Несмотря на снижение случаев COVID имеем пиковые нагрузки на "экстренку" – МОЗ
09:34
"Буковель" возобновил работу
09:10
Официальный курс гривни укрепился
09:00
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины
08:40
Немецкие ультраправые на выборах в Бундестаг будут продвигать выход из Евросоюза
08:19
COVID в Украине: 7 856 новых и 287 летальных случаев в воскресенье
Все новости...