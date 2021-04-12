Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.

Источник: данные МОЗ

Детали: Сейчас в Украине 11 "красных" зон: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также к "красной" зоне отнесена столица.

Три области "желтые": Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Остальные регионы – "оранжевые".

Что было раньше: Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области, который был введен с 5 марта, и отнести область к "желтому" уровню. 12 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.

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