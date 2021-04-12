В Украине еще одна область стала "желтой"
Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.
Источник: данные МОЗ
Детали: Сейчас в Украине 11 "красных" зон: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также к "красной" зоне отнесена столица.
Три области "желтые": Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.
Остальные регионы – "оранжевые".
Что было раньше: Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области, который был введен с 5 марта, и отнести область к "желтому" уровню. 12 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.
Предыстория:
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.
- С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях.