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Закарпатье ослабляет карантин, но опасается возвращения в "красную" зону

Понедельник, 12 апреля 2021, 10:35
Закарпатье ослабляет карантин, но опасается возвращения в красную зону
Фото c Telegram Коронавирус_инфо

Закарпатская область, которая находилась в "красной" зоне, сейчас отнесена к "желтой", таким образом в Украине по состоянию на 12 апреля уже три "желтые" зоны.

Источник: данные МОЗ, председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков на пресс-конференции 12 апреля

Детали: Сейчас в Украине 11 "красных" зон: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. Также к "красной" зоне отнесена столица. 

 

Три области "желтые": Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская.

Остальные регионы – "оранжевые".

В то же время председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков заявил, что область снова может вернуться в "красную" зону.

Прямая речь Полоскова: "На сегодняшний день Закарпатье в "желтой" зоне опасности. Я понимаю, что после "красной" зоны, когда мы слышим объявление, что мы уже не в "красной", то многими из нас это воспринимается так, будто уже у нас все в порядке, что мы все преодолели и дальше можно жить совсем без ограничений. Это далеко не так.

Мы думаем уже о следующей "красной". В чем риски? Потому что цветение сакур, долина нарциссов, пасхальные праздники, теплая погода плюс вся Украина знает, что Закарпатье имеет хорошую картину COVID. К нам приедут десятки, возможно, сотни тысяч туристов. Это очень хорошо, в частности, для бизнеса. Но приедут не все здоровые".

Что было раньше: Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области, который был введен с 5 марта, и отнести область к "желтому" уровню. 12 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области в течение недели перейдут в "желтую" карантинную зону.

Предыстория: 

  • Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.
  • С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Закарпатьекоронавирускарантин
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